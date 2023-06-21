Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Lefke’de düzenlenen bir etkinlikte önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Üstel, hükümetin bir yılının geride kaldığına dikkat çekerek, “Ne söz verdiysek birer birer yapmaya başladık. Halkımızdan alacağımız destek ile hepsini yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

KKTC için tarihi öneme sahip projeleri Türkiye’nin desteğiyle birlikte hayata geçireceklerini aktaran Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın ziyaretlerinde somut desteği bir kez daha hissettiklerini kaydetti.

Başbakan Üstel, Ercan Havalimanı’nın yeni binasının ve pistinin 20 Temmuz’da açılacağını hatırlatarak, Ercan’ın açılmasının sadece ilk imaj olarak değil, ülke ekonomisine de büyük katkısı olacağını, uçak biletlerinde de önemli ucuzlama beklediklerini dile getirdi.

KABLO İLE ELEKTRİK İÇİN ÖN PROTOKOL İMZALANACAK

Kablo ile elektrik için tarihi adımların geldiğini ifade eden Üstel, “Müjdeyi verelim. Önümüzdeki günlerde Ankara’da ön protokolü imzalayacağız. ‘Artık trafo yandı, sorun çıktı’ olmayacak. Arz güvenliğini sağlayacağız. Alternatif enerjinin de kapısını açacağız” dedi.

“BİZ GÖREVİMİZİ YAPIYORUZ”

Başbakan Üstel, gençlere yönelik yapılacak olan Sosyal Konut Projesi, kırsal kesim arsası ve düşük faizli kredi uygulamasının devam edeceğinin altını çizerek, “Biz görevimizi yapıyoruz. 25 Haziran’da sıra sizlerde… Ali Başman kardeşimizi milletvekili seçelim, gücümüzü artıralım, durmadan çalışalım, KKTC için refah dolu bir geleceği birlikte yaratalım” diye konuştu.