OKKÜ’den yapılan açıklamaya göre, Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Rektörlük ve Akıllı Hayatlar Binası’nda gerçekleşen ziyarette, Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci, Mütevelli Heyeti Üyeleri Tekin E. Birinci ve Hilmi Birinci, Rektör Prof. Dr. Mustafa Menekay, Rektör Yardımcıları Doç. Dr. Azmiye Yınal ve Doç. Dr. Barış Koyuncu, Genel Sekreter Dr. Meryem Birinci ile üniversite personelleri hazır bulundu.

Başbakan Üstel, üniversite yönetimi ve Mütevelli Heyeti üyeleriyle gerçekleştirdiği görüşmede yükseköğretim alanındaki gelişmeler, eğitim çalışmaları ve üniversitenin faaliyetleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Başbakan Ünal Üstel, Birinci Holding’in kurucusu, iş insanı ve Onursal Başkanı merhum Tekin Birinci’nin vefatı dolayısıyla oğlu Ertan Birinci ve Birinci ailesine taziyelerini de iletti.

Ziyaretin anısına Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ertan Birinci ve Rektör Menekay tarafından Başbakan Ünal Üstel’e plaket takdim edildi.

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi yönetimi, Başbakan Ünal Üstel’in gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.