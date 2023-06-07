Başbakan Üstel Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün bugün itibarıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanıp Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanması ve medyada çıkan haberler üzerine bir açıklama yaptı.

Üstel açıklamasında şunları kaydetti:

“ 31 Mart tarihinde Gazi Mağusa’da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin o dönemdeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la, KKTC Başbakanı olarak benim imza koyduğumuz İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü, Anavatan Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi’nde yayınlanmıştır.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin yayın organında iddia edildiği gibi Ulusal Birlik Partisi hiçbir vaadini veya icraat sözünü lafta bırakmamış yaşama geçirmiştir.

Aynı şekilde Anavatan Türkiye de Kıbrıs Türk Halkı’na verdiği hiçbir sözden dönmemiş, sürekli olarak Kıbrıs Türk Halkı’nın daha ileriye gitmesi, refah seviyesinin artması için bizlere destek olmuştur.

Türkiye- KKTC 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nün Anavatan Türkiye’de yaşanan seçim süreci nedeniyle yeni yayınlanması işlerin yürümediği, gereken çalışmaların yapılmadığı anlamına gelmez.

Tam tersine, protokolde yapılması öngörülenlerle ilgili çalışmalar hem Anavatan Türkiye’de hem de KKTC’de halen devam ettirilmektedir.

Hep vurguladığımız üzere; Kıbrıs Türkü özgürlük mücadelesini başarı ile sonuçlandırarak Devleti’ni kurduğu gibi, Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde alt yapı sorunlarının tümünü geride bırakarak, girişimcilere destek çıkıp, kamuda etkinlik ve verimliliği artırarak kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmayı da mutlaka başaracaktır.

Anavatan Türkiye ise dün olduğu gibi bugün de KKTC ve Kıbrıs Türkü’nün yanındadır, başlıca destekçisidir.

Bu bağlamda 2023 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Anavatan Türkiye’nin ülkemize sağlayacağı kaynak miktarı 9 buçuk milyar Türk lirasıdır.

Anlaşma kapsamında gençlerimiz, ev almakta zorlanan insanlarımız için uygulamaya koyacağımız sosyal konut projemizin yaşama geçmesi mümkün olacak alt yapısını tamamlayamadığımız kırsal kesim arsaları sorununu geride bırakmamız kolaylaşacaktır.

Aynı şekilde önceki yıllarda başlamış bulunan tarımsal sulama ve içme suyu projeleri bu protokol sayesinde ileriye taşınacaktır; köy yolları dahil olmak üzere yeni karayolları projelerimiz uygulamaya girecektir.

Başkent Lefkoşa’ya 500 yataklı yeni bir Devlet Hastanesi yapılması projesinin hazırlanması ve uygulama aşamasına getirilmesi dahil bazı sağlık yatırımları bu anlaşma sayesinde yaşam bulacaktır.

Anavatan Türkiye bu protokolle birlikte e-Devlet projesinin tamamlanması sürecine, eğitim sektörümüze destek sağlamaya devam edecektir.

Hiç kimse dövizdeki yükseliş ve hayat pahalılığı nedeniyle halkımızın moralini bozmaya, ümitsizliğe itmeye de kalkışmasın.

Hükümetimiz daha önce olduğu gibi ister kamuda, ister özel sektörde olsun çalışanların hayat pahalılığı karşısındaki alım güçlerini korumak için gereken kararları günü geldiğinde alacaktır.

Aynı şekilde hükümetimiz başta tarım, eğitim ve turizm olmak üzere sektörlerimizin sorunlarının aşılması için de elinden gelen tüm olanakları seferber edecektir.

Hangi kesimi temsil ederse etsin, düşüncesi ne olursa olsun, herkese düşen görev içinden geçmekte olduğumuz tüm zorlu süreçlerde, halkımızın birlik ve beraberliğinin korunmasına katkı sağlamaktır.”