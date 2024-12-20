Başbakan Ünal Üstel, 2025 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasası’nın tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Bütçenin hazırlanmasında emeği geçenlere, komite sürecinde yer alan milletvekillerine ve Cumhuriyet Meclisi çalışanlarına teşekkür eden Başbakan, 2025 yılıyla ilgili iyi dileklerini de iletti.

Pazartesi Şampiyon Meleklerle birlikte 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davası için Adıyaman’a gideceklerini anımsatan Başbakan Üstel, “Tek vücut halinde mahkemede olacağız” diyerek zanlıların gerekli cezayı alması taleplerini Meclis kürsüsünden de dile getirdi.

Bu acının asla unutulmayacağını, Şampiyon Meleklerin kalplerde yaşayacağını ifade eden Üstel, bu akşam Gazimağusa’daki yürüyüşte de ailelerin yanında olacaklarını belirtti.