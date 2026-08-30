Başbakan Ünal Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Üstel'in açıklaması şöyle:

"Girne açıklarında meydana gelen elim gemi kazasının ardından oluşturduğumuz Kriz Masası ile süreci anbean takip ediyoruz.

Gemide bulunan toplam 267 kişiden 237’si ekiplerimiz tarafından kurtarılmıştır. Maalesef 7 kişi hayatını kaybetmiştir. Kayıp olan 23 kişiye ulaşmak için arama-kurtarma çalışmalarımız tüm imkanlarımız seferber edilerek kesintisiz devam etmektedir.

Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Şu anda en büyük önceliğimiz, kayıp olan 23 kişiye bir an önce ulaşmaktır.

Devletimizin tüm kurumları sahadadır. Arama-kurtarma çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürüyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Kesinleşen bilgileri kamuoyumuzla paylaşmaya devam edeceğiz."