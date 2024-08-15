Başbakan Ünal Üstel, Teknecik Elektrik Kurumu'nda yaşanan gerginlik neticesinde Gündem Kıbrıs'a bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, "3 günden beridir elektrik kesintileri var. Sebebini araştırmak için arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bir türlü çözüm üretemediler. Bugün devreye girdik. 5 jeneratörün birden bozulduğu görülmedi hiç. Gerekli parça tedariki yapıldı. Arkadaşlarımız takviye eleman istedi. AKSA’dan takviye eleman aldık. Bunu gören sendika başkanı buraya geldi. AKSA’dan gelen ekipleri içeriye sokmamak için direndiler. Bizim derdimiz halkımızıdr" dedi.

Bu sıcak havada insanların elektriksiz kalmaması gerektiğini ifade eden Başbakan Üstel, bir sabotaj var ise polisin araştıracağını kaydetti.

Üstel, "Eksik parçalar öğle saatlerinde Teknecik'e geldi. Yetkili mühendislerimiz dedi ki takviye gönderin, tkviye geldi içeriye almadılar. Bunun niyeti nedir? Bunun cevabını halkıma bırakıyorum. 5 jeneratörün bozulması tesadüf mü?" diye sordu.

Başbakan Üstel, çalışanlarla anlaşmanın sağlandığını söyleyererek, "Çalışmalar başladı; takviye ekiplerimiz de burada. Sabah saat 07.00'a kadar arıza giderilecek. Gerekirse sabaha kadar da buradayız" açıklamasını yaptı.