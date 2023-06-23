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UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın sorularını yanıtladı…

Yeni Ercan Havalimanı’nın açılışı hakkında konuşan Başbakan Üstel, “İnsanlar Yeni Ercan Havalimanı’nın 20 Temmuzda açılacağının şokunu yaşıyor. 10 Temmuzda deneme uçuşları başlıyor. 20 Temmuzda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kıbrıs’a gelecek ve havalimanımızı açacağız. Herkes havalimanı bitmedi diyor ancak havalimanı bitti. Ufak tefek eksiklikler vardı onlar da giderildi. Son derece modern ve son teknoloji ile donatılmış bir havalimanına kavuştuk. Dev gövdeli uçakların ülkemize gelmesiyle birlikte bir nebze de olsa uçak bileti fiyatlarının düşeceğini umuyorum” dedi.