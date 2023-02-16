Tüm sigara ve tütün çeşitlerine zam geldi

Tüm sigara ve tütün çeşitlerine zam geldi

Başbakan Üstel, sigara ve alkol e 1 TL fon eklendiğini burada toplanan gelir ile bir yılda yolların aydınlatılmasının sağlanacağını açıkladı.

Başbakan Ünal Üstel , özel bir televizyon kanalına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.