Başbakan Ünal Üstel, özel bir televizyon kanalına katılarak, açıklamalarda bulundu.

Başbakan Üstel, sigara ve alkole 1 TL fon eklendiğini burada toplanan gelir ile bir yılda yolların aydınlatılmasının sağlanacağını açıkladı.

Zorlu Töre’den Güney Kıbrıs’a teşekkür! Zorlu Töre’den Güney Kıbrıs’a teşekkür!

Tüm sigara ve tütün çeşitlerine zam geldi Tüm sigara ve tütün çeşitlerine zam geldi