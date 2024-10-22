Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman Valisi Varol'la görüşmesinden sonra açıklama yaptı.

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat deprem felaketinde kaybedilen canlar için adalet arayışlarının sürdüğünü vurguladı. Üstel, İsias Otel’de hayatını kaybedenler için Adıyaman’da görülen davada çıkacak kararın, Türkiye’de benzer olayların tekrar yaşanmaması adına örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Başbakan Ünal Üstel, 6 Şubat’ta meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenler için büyük bir acı yaşandığını belirtti.

Görüşmede Başbakan Üstel'e Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Cumhuriyet Meclisi Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Depremle İlgili Hukuki ve Adli Sürecin İzlenmesine İlişkin Oluşturulan Geçici ve Özel (Ad-hoc) Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu eşlik etti.