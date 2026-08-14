Üstel’in mesajı şöyle:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 25’inci kuruluş yıl dönümünü yürekten kutluyorum.

AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, millet iradesini her şeyin üzerinde tutan anlayışı, eser ve hizmet siyaseti, kararlı milli duruşu ve büyük Türkiye vizyonuyla son çeyrek asra damga vurmuş, Türkiye’nin kalkınma ve güçlenme yolculuğunda tarihi bir dönüşümün öncüsü olmuştur.

Kıbrıs Türk halkı olarak bizler de bu güçlü yürüyüşün desteğini her zaman yanımızda hissettik. Anavatan Türkiye’nin ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sarsılmaz desteğiyle KKTC’nin kalkınması, güçlenmesi ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemesi için çok önemli adımlar attık. Kıbrıs Türk halkının haklı egemenlik mücadelesinde ortaya konulan güçlü ve kararlı dayanışma, bizler için her zaman büyük bir güven ve güç kaynağı olmuştur. Türkiye güçlendikçe KKTC de güçlenmektedir.

Ortak tarih ve kardeşlik bağlarından aldığımız güçle, bugüne kadar birlikte yürüdük, birlikte başardık. Bundan sonra da gönül birliği içerisinde, ortak hedeflerimiz doğrultusunda omuz omuza yürümeye, üretmeye ve başarmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne bu büyük yürüyüşe emek veren tüm yönetim kadrolarını, teşkilat mensuplarını ve üyelerini tebrik ediyor, AK Parti’nin 25’inci kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.”