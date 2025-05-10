Başbakan Üstel, mesajında, “Bir toplumun değerlerini yarına taşıyan, aileyi ayakta tutan, evlatlarını geleceğe umutla hazırlayan annelerimiz, milletimizin temel taşıdır” dedi.

Üstel, annelerin, bu toprakların bağımsızlığı ve özgürlüğü uğruna en değerli varlıklarını feda ettiğini ama duruşlarından ve vakurlarından asla taviz vermediğini, bu milletin en güçlü yapı taşları olduğuna işaret ederek, mesajına “Dualarınızla, metanetinizle her zaman başımızın tacısınız” şeklinde devam etti.

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye’de yaşanan yıkıcı deprem felaketinde, İsias Otel enkazında kaybettikleri evlatlarının acısının yüreklerinde taze olduğuna işaret eden Üstel, şunları kaydetti:

“O elim olayda yaşamını yitiren Şampiyon Meleklerimizin anneleri, acılarına rağmen sergiledikleri güçle hepimize ilham kaynağı olmuşlardır. Evlatlarını kaybetmenin tarifi imkânsız acısını yaşayan bu annelerimizin yanındayız, daima da yanlarında olmaya devam edeceğiz.

Annelerimizin gösterdiği sabır, emek ve şefkat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güçlü geleceğini inşa etmemizde en büyük dayanaklarımızdandır.

Devletimiz, kadınlarımızın, özellikle annelerimizin hayatın her alanında daha güçlü, daha etkin ve daha güvende olmaları için tüm imkânlarını seferber etmeye devam edecektir.

Anneler Günü vesilesiyle, başta kendi evlatlarıyla bu mutluluğu paylaşan kıymetli annelerimizi en içten duygularımla kutlarken; evlatlarını vatan toprağına emanet etmiş şehit annelerimizi de derin bir hürmetle ve minnetle anıyorum.”