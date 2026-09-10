Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, Girne açıklarında yaşanan deniz faciasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları, başlatılan soruşturma ve kurulması planlanan Meclis Araştırma Komitesi hakkında bilgi verdi.

Üstel, kazada şu ana kadar 14 kişinin naaşına ulaşıldığını, 14 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirterek, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Hayatta kalanların sağlık hizmetlerinden yararlandırıldığını ve şu anda hastanede tedavi gören kimsenin kalmadığını ifade etti.

Üçüncü gemi geliyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği iki gelişmiş gemiyle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Üstel, çalışmaları güçlendirmek amacıyla üçüncü bir geminin de İstanbul’dan yola çıktığını açıkladı.

Üstel, söz konusu geminin pazar akşamı KKTC’de olmasının, pazartesi günü ise çalışmalara başlamasının beklendiğini söyledi.

Kazanın ardından kriz masası oluşturulduğunu belirten Üstel, Barış Kuvvetleri, Güvenlik Kuvvetleri, polis ve ilgili kurumların Türkiye Cumhuriyeti yetkilileriyle koordinasyon içinde çalıştığını kaydetti.

“Birilerinden bir şey saklamıyoruz”

Üstel, Meclis’te kurulacak araştırma komitesinin konuyu enine boyuna inceleyeceğini belirterek, hükümet olarak sürece destek verdiklerini söyledi.

İlk günden itibaren idari ve adli süreçlerin başlatıldığını ifade eden Üstel, polis soruşturmasının sürdüğünü ve bazı kişilerin tutuklandığını hatırlattı.

Üstel, “Birilerinden bir şey saklamıyoruz” diyerek, hem soruşturmanın hem de arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Komite başkanlığı hükümette olacak

Başbakan Üstel, Meclis Araştırma Komitesi’ne tam destek verdiklerini belirterek, komitenin iç tüzük doğrultusunda üç UBP ve iki CTP milletvekilinden oluşacağını söyledi.

Üstel, hükümet olduklarını hatırlatarak komite başkanının da hükümet kanadından olacağını ifade etti.

Araştırma sürecine uzman ve eksperlerin de dahil edileceğini söyleyen Üstel, bu kişilerin kazanın geçmişinden bugüne kadar olan süreci inceleyeceğini ve elde edilen bilgilerin araştırma komitesine aktarılacağını kaydetti.

Üstel, olağanüstü Genel Kurulun yalnızca araştırma komitesi gündemiyle değil, gerekli ve acil bazı yasaların da geçirilmesi amacıyla toplandığını belirterek, milletvekillerinin sorularının yanıtlanacağını söyledi.