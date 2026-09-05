Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla açıklama yapan Üstel, Türk Deniz Kuvvetleri’ne bağlı TCG IŞIN ve TCG ALEMDAR gemilerinin yürüttüğü arama faaliyetleri sonucunda ulaşılan naaşın bir kadına ait olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Üstel, naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla Polis Teşkilatı tarafından gerekli çalışmaların başlatıldığını kaydetti.

ARAMA ÇALIŞMALARI 7 GÜN 24 SAAT SÜRÜYOR

Kayıp 15 kişiye ulaşılması amacıyla ilgili tüm birimlerin katılımıyla yürütülen arama faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız devam ettiğini vurgulayan Üstel, ekiplerin aynı kararlılık, hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Üstel, deniz kazasının ardından ilk andan itibaren Kıbrıs Türk halkının yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e teşekkür etti.

Arama çalışmalarına katkı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı personeline de teşekkürlerini ileten Üstel, sahada gece gündüz görev yapan askeri ve sivil ekiplere şükranlarını sundu.

BASIN MENSUPLARINA TEŞEKKÜR

Başbakan Üstel ayrıca facianın yaşandığı ilk andan itibaren bölgede görev yapan KKTC, Türkiye ve diğer dış basın mensuplarına da teşekkür ederek, gazetecilerin gelişmeleri kamuoyuna aktarmak ve halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla özverili şekilde görev yaptığını belirtti.

Üstel, “Tüm ekiplerimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak için aynı kararlılık, hassasiyet ve özveriyle çalışmalarını sürdürüyor” diyerek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diledi.