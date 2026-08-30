Üstel burada yaptığı açıklamada, 258 yolcu, 8 mürettebat bulunan geminin Girne Limanı'na 7 kilometre açıkta alabora olduğunu duyurarak, "Devletin tüm kurumları ile kurtarma çalışmaları için seferberiz. Olay için tüm imkanları seferber ettik. Kurtaracağımız her insan bizim için önemli." diye konuştu.

Üstel, Sivil Savunma, Sahil Güvenlik ve diğer tüm imkanların seferber edilerek kurtarma çalışmalarının eksiksiz yürütüldüğünü açıkladı. Üstel, "Çok üzgünüz can kaybımız var çok üzgünüz yaralılarımız var, tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi kamuoyu ile paylaşacağız." ifadelerini kullandı.