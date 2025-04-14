“Başbakanlığa geldiğim günden beri ülkeme hizmet ederken her zaman konuşarak, uzlaşarak ve zemin yaratarak ilerledim” diyen Üstel, eğitimdeki başörtüsü düzenlemesinin de bu anlayış çerçevesinde ele alındığını ifade etti. “Biz uzlaşı yollarını, diyalog yollarını her çareyi denedik. Bu çareler tükendikten sonra düzenleme yapılarak tüzük yürürlüğe konuldu” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKINA YAPILAN HAKARETLERİ ALTTA BIRAKMADIK”

Tüzük sonrası Kıbrıs Türk halkına yönelik sosyal medya üzerinden yapılan bazı hakaret içerikli söylemleri de gündeme getiren Başbakan Üstel, bu konudaki tepkilerini net şekilde ortaya koyduklarını söyledi. Din İşleri Dairesi’nde görevli bir çalışanın açıklamalarına dikkat çeken Üstel, “Bu söylemlerinden dolayı kendisini görevden uzaklaştırdık. Soruşturması tamamlandığında da gereken ceza verilecektir” dedi.

Sosyal medyada Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan tüm hakaret içerikli paylaşımların polisle paylaşıldığını belirten Üstel, “Bu yazılanları gördüğümde üzüldüm. Ancak altta kalmadık, gereken her adımı attık. Biz toplumda uzlaşı istiyoruz. Kıbrıs Türk halkı bu söylemleri hak etmiyor. İnsanımıza sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

MOSKOVA FUARINA YAPILAN BAŞVURUYA RET…

Konuşmasında geçtiğimiz gün Dubai’den KKTC’ye dönmek zorunda kalan bir iş insanının durumuna da değinen Üstel, konunun henüz netlik kazanmadığını ve gerekli girişimlerin ardından Meclis’e bilgi verileceğini kaydetti. Öte yandan, Moskova fuarına yapılan başvuruya ret cevabı alındığını da doğruladı.

“KIBRIS TÜRKÜ’NÜN MÜCADELESİ SÜRÜYOR”

Kıbrıs Türk halkının 1950’lerden bu yana süregelen varoluş mücadelesini hatırlatan Üstel, 1974 Barış Harekâtı ile özgürlüğün kazanıldığını ancak hâlen ambargo ve izolasyonların devam ettiğini ifade etti. Federasyon görüşmelerinin tükendiğini ve bu gerçeğin artık tüm kesimler tarafından kabul edildiğini belirten Üstel, “Ulusal Birlik Partisi olarak iki eşit egemen devlet temelinde bir çözüm politikasını benimsedik ve bu yolda ilerlemeye devam ediyoruz,” dedi.

“SOSYAL MEDYADA HALKIMIZA YÖNELİK HAKARETLERİ TAKİPTEYİZ”

Son dönemde sosyal medyada Kıbrıs Türk halkına yönelik yapılan bazı hakaret içerikli paylaşımlara da değinen Üstel, bu konuda polise gerekli bildirimlerin yapıldığını belirtti. Din İşleri Dairesi’nden bir çalışanın uygunsuz açıklamalarının ardından görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma sonunda gerekli cezai işlemin uygulanacağını söyledi.

“GÜNEY KIBRIS, TAŞINMAZ MAL KOMİSYONU SÜRECİNİ BALTALAMAYA ÇALIŞIYOR”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, taşınmaz mallar konusunda faaliyet gösteren KKTC Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışmalarını engellemeye çalıştığını savunan Üstel, komisyona yapılan başvuruların hızlandırılması için hükümetin ek vergi, Türkiye’nin desteği ve borçlanmalarla tazminat sürecini canlandırdığını aktardı. Rum tarafının Avrupa’da yaptığı girişimlerle bu süreci baltalamaya çalıştığını ifade etti.

“AMBARGOLARA RAĞMEN BÜYÜYEN BİR TURİZM SEKTÖRÜMÜZ VAR”

Turizm sektörüne de değinen Başbakan Üstel, tüm ambargolara rağmen ülkeye turist gelmeye devam ettiğini ve bu alandaki büyümenin sürdüğünü söyledi. Güney Kıbrıs’ın bu gelişmeden rahatsız olduğunu ve Avrupa Birliği üzerinden baskı yapmaya çalıştığını belirtti.

“AZERBAYCAN’IN AÇIKLAMALARI TARİHÎ”

Türk Devletleri Teşkilatı içinde KKTC’nin statüsüyle ilgili yürütülen çalışmalara da değinen Üstel, Azerbaycan’ın KKTC’ye yönelik yaptığı açıklamaların tarihî önemde olduğunu ve Antalya Diplomasi Forumu’nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e teşekkür ettiklerini ifade etti.

“İKİ EŞİT EGEMEN DEVLET POLİTİKAMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”

Başbakan Üstel, Ulusal Birlik Partisi olarak iki egemen eşit devlet temelindeki çözüm vizyonuna bağlı kaldıklarını belirterek, “Bu politikayı her platformda savunmaya ve halkımıza layık olduğu itibarı kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz,” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi