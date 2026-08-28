Üstel, sporun, çocukların ve futbolun hiçbir şekilde siyasete alet edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, Rum tarafının bir kez daha Kıbrıs Türk çocuklarını izolasyonların hedefi haline getirdiğini kaydetti ve şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde FC Barcelona Academy’nin Kuzey Kıbrıs’ta çocuklarımız için gerçekleştirmeyi planladığı futbol kampı, Rum tarafının siyasi baskıları ve girişimleri sonucunda iptal edildi.

Sporun, çocukların ve futbolun hiçbir şekilde siyasete alet edilmemesi gerekirken, Rum tarafı bir kez daha Kıbrıs Türk çocuklarını izolasyonların hedefi haline getirdi.

Biz ise daha ilk günden söyledik:

Çocuklarımızı bu çağ dışı zihniyetin bedelini ödemek zorunda bırakmayacağız.

ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİN YARIM KALMASINA SEYİRCİ KALMADIK

Barcelona kampının iptal edilmesinin ardından çocuklarımızın hayallerinin yarım kalmasına seyirci kalmadık.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile gerçekleştirdiğimiz girişimler sonucunda çok daha güçlü bir organizasyonun önünü açtık.

Şimdi, çok kısa bir süre içerisinde, aynı yerde Türk futbolunun en büyük kulüpleri ve Türk Milli Takımı’nın eğitmenleri çocuklarımızla buluşacak.

Çocuklarımız futbol oynayacak, gençlerimiz dünya ile buluşmaya devam edecek.

“EN GÜZEL CEVAP BU”

Kıbrıs Türk gençliğini engellemeye çalışanlara vereceğimiz en güzel cevap budur.

Bizi engellemeye çalışanlar karşısında geri adım atmayacağız.

Çocuklarımızın hayallerine, gençlerimizin geleceğine sahip çıkmaya devam edeceğiz.

SAYIN BAKAN BAK'A, HACIOSMANOĞLU VE SERTOĞLU’NA TEŞEKKÜR

Bu noktada, bugün temas ettiğimiz ve hemen yanımızda olan Türkiye'nin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’na destekleri ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum.

Aynı şekilde, sürecin başından itibaren çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında duran, ortaya koyduğu destek ve katkılarla bu mücadelenin önemli bir parçası olan Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu’na da teşekkür ediyorum.

Çocuklarımızın hayallerine sahip çıkmak için hep birlikte çalışmaya, Kıbrıs Türk gençliğinin önündeki engelleri hep birlikte aşmaya devam edeceğiz."