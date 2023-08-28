“Sağlık Muayeneleri ve Sağlık Raporlarına İlişkin İşbirliği Protokolü”nü Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler imzalarken, Başbakan Ünal Üstel de şahit olarak imza koydu.

Başbakanlık’ta düzenlenen imza töreninde, Başbakan Ünal Üstel, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler birer konuşma yaptı.

-Karavezirler

İlk konuşmayı yapan Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karavezirler, Başbakan Ünal Üstel ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e dar bir zamanda böyle bir imkan sunduklarından dolayı teşekkürler etti.

Yaklaşık 32 takımın olduğunu, A takım ve genç takımlardan oluşan ekipte yaklaşık bin beş yüz tane futbolcunun yer aldığını, bu futbolcuların da sağlık raporlarına ihtiyaçları duyduklarını dile getiren Karavezirler, amaçlarının ülke sporuna ve ülke gençlerine hizmet etmek olduğunu kaydetti.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de konuşmasında, Futbol Kulüpler Birliği ile yaptıkları görüşmede haklı talepleri olduğunu gördüklerini kaydetti.

Taleplerini dikkate alarak ülke gençlerinin ve kulüplerin önünü açmak adına sağlık kontrollerinden geçmelerine olanak sağlayıp, mevcut takiplerini yapabilmek adına bir protokolü uygun gördüklerini dile getiren Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in desteği ile protokol hazırladıklarını söyledi ve “Tabi ki bu bir başlangıçtır. 32 kulüp A takımı, genç takımı ve belki onun altında gelecek genç nesillerin de gelip kontrollerini yaptırmak isteyecekleri bir protokolün zeminini hazırladık.” dedi.

Bu konuda kendilerine destek olan Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür eden Dinçyürek, ayrıca Kulüpler Birliği Başkanı nezdinde tüm spor camiasına ve kulüplere teşekkür etti.

Bu ülke gençlerinin önünü açabilmenin önemine dikkat çeken Dinçyürek, “spor, gençlerimizin enerjilerini doğru yönde kanalize edebilecekleri, takım çalışmasına adapte olabilecekleri bir yoldur. Eğer gençlerimize biz sahip çıkmazsak sonra hiçbirimizin arzu etmediği kötü alışkanlıklara düşme şansları daha fazladır.” dedi.

Futbol Kulüpler Birliği Başkanı Aytaç Karaveziler’e de teşekkür eden Dinçyürek, birçok fedakarlık yaparak kulüpleri daha iyi yerlere getirmek için uğraş verildiğini söyledi ve Bakanlık olarak ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel de konuşmasında, güzel bir güne şahitlik ettiğini dile getirerek, “gençlerimiz bizim her şeyimizdir.” dedi.

Üstel, ekonomik sıkıntılar içerisinde bu yolu yürürken gerek çalışana gerek işçiye gerek diğer kesimlere destek primleriyle bu kötü günlerden geçerken sektörlerin ayakta kalmasının hükümet olarak asli görevlerinden biri olduğunu vurguladı.

Sporcuların zorluklar içerisinde kulüplerini çevirdiklerinin bilince içerinde olduklarını dile getiren Üstel, bu zorlukları düşünürken Kulüpler Birliği Başkanı ile yapılacak protokolde sporcu camiasının rahata kavuşturulacağını belirtti.

Gençlerin kendileri için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Üstel, dünyada gençlere sporda uygulanan ambargolardan dolayı istenilen spor aktiviteleriyle dünyaya açılamamanın zorluğu içerisinde olunduğunu kaydetti.

En azından ülkede gençlerin daha rahat spor yapabilmelerini sağlamak ve gençleri teşvik etmek ve dış etkenlerden etkilenmemelerini sağlamak için kulüpler birliği ve ilgili bakan ile birlikte bu protokolü imzalayacaklarını dile getiren Üstel, protokolün spor camiasına hayırlı olmasını diledi.

10 maddeden oluşan protokolün amacı şöyle:

“Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen süper ve 1’inci liglerde bulunana A1 ve A2 takım oyuncularının ve diğer ilgili kişilerin sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlayarak, raporların düzenlenmesini sağlamak.”