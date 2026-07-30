Başbakanlık'tan verilen bilgiye göre, kabulde yaptığı konuşmada Üstel, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yaşayan ruhu olduğunu, vatan ordusuyla omuz omuza Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güven içinde yoluna devam ettiğini söyledi.

Üstel, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde Türk Mukavemet Teşkilatı'nın görevini devralan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kurulmasıyla halkın kendisini daha güvende hissetmeye başladığını söyledi.

Kıbrıs Türkünün özgürlüğüne 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtıyla kavuştuğuna, Barış Harekatıyla halkın güvenliğinin ve geleceğinin güvence altına alındığına işaret eden Üstel, "O günden bugüne ülkemizin güvenliğini, halkımızın huzurunu ve devletimizin bekasını korumak için büyük bir özveriyle görev yapan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, bugün 50. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşamaktadır" dedi. Üstel, başta Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü olmak üzere tüm komuta kademesine ve kahraman personele halk adına teşekkür etti.

"Ülkemizin güvenliği ve insanımızın huzuru için gösterdikleri fedakârlık her türlü takdirin üzerindedir. Vatan ordusuyla güvendeyiz" ifadelerini kullanan Üstel, hükümetin Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın daha da güçlenmesi, imkân ve kabiliyetlerinin artırılması için bugüne kadar her türlü desteği verdiğini vermeye de devam edeceğini belirtti.

-Görgülü

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de 1 Ağustos'un, Kıbrıs'ın şanlı Türk askeri tarafından fethinin 455'inci, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşunun 68'inci ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşunun 50'nci yıl dönümü olduğuna işaret ederek , Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mehmetçikle omuz omuza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sonsuza dek koruma azim ve kararlılığıyla görevini başarıyla sürdüreceğini ifade etti.