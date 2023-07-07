Başbakan Ünal Üstel ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, heyetler arası görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamaları şöyle:

“Sözlerime başlamadan evvel, sayın cumhurbaşkanı yardımcımız ve değerli ekibine şahsıma ve ekibimize göstermiş oldukları misafirperverlikten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Değerli basın mensupları,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için Ankara ilişkileri ve Ankara ziyaretleri, kardeşlik hukukumuzun en üst seviyeye çıkarılması, ilişkilerimizin geliştirilmesi, birliğimizin pekiştirilmesi için son derece önemlidir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gelişiminin önünü açacak yaşamsal projelerin hayata geçirilmesi ve devletimizin uluslararası alanda hak ettiği yeri alarak, halkımızın güven ve refah içerisinde gelecek yolculuğuna devam edebilmesi için Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri yaşamsaldır, vazgeçilmezdir.

Bugün de bu önemli ziyaretlerden biri gerçekleştiriyoruz.

Heyetlerimizle ve baş başa gerçekleştirdiğimiz üst düzey toplantılarda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de Türkiye Yüzyılının bir parçası haline getirecek ve bize de geleceğin kapılarını açacak son derece önemli projeleri ele aldık.

Gerçekleştirdiğimiz toplantılarda, öncelikle çok kısa bir süre içerisinde hizmete açacağımız Yeni Ercan havalimanı projesi ile ilgili son çalışmaları ele aldık.

İnşallah 20 Temmuz’da Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da teşrifleri ile yeni havalimanımızı açacak ve yıllardır çektiğimiz hasrete bir son vermiş olacağız.

İnanıyorum ki; yeni havalimanımız, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en önemli ekonomik ayakları olan hem turizm hem de üniversite sektörümüze ciddi şekilde ivme katacak ve kendi potansiyellerini katlayarak geliştirmelerine imkân sağlayacaktır.

Doğu Akdeniz’in en modern havalimanlarından biri haline gelecek olan Yeni Ercan Havalimanı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünya ile kucaklaşmaya ne kadar hazır olduğunun da en önemli işaretlerinden birsi haline gelecektir.

Heyetler arası gerçekleşen görüşmelerde aynı zamanda,

Hükümetimizin geriye kalan yaklaşık 3 yıllık görev süresi içerisinde,

- Yarım kalan tüm yol projelerinin tamamlanması,

- İhtiyaç duyduğumuz yeni okulların yapılması,

- İhtiyaç duyulan okullarımızın depreme dayanıklı hale gelmeleri için gerekli güçlendirme çalışmaların başlatılması ve tamamlanması,

- Lefkoşa’ya 500 yataklı hastanenin temelinin atılması, projenin başlatılması ve tamamlanması

- Girne Hastanesi ve Güzelyurt Hastanelerinin tamamlanması,

- Karpaz Bölgesinin sağlık alanında en temel ihtiyaçlarından biri olan Pamuklu’ya bir sağlık merkezinin yapılması

- Lapta’ya bir sağlık merkezinin yapılması,

- Maraş Sosyal Konutlarının başlatılması ve tamamlanması

- Ülkemizde 20 yıl sonra başlatacağımız sosyal konut projelerinin tamamlanması

- Türkiye’den çift yönlü kablo ile elektrik enerjisinin getirilmesi projesinin en kısa süre içerisinde başlatılması ve 4 yıllık kısa bir sürede tamamlanması konularında

- Hükümet olarak Anavatan Türkiye hükümetinin tam desteğini almış durumdayız.

Az önce ifade etmiş olduğum tüm projelerin başlatılması ve hayat bulması Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de gerçek manada Türkiye Yüzyılının bir parçası haline gelmesi anlamına gelecektir. Ben buna yürekten inanıyorum.

Gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmede, enflasyondan kaynaklı sıkıntıların aşılması konularını da ele aldık. Bu noktada da Türkiye’mizin tam desteğini almaktan büyük mutluluk duyuyoruz

Sağlanacak ek desteklerle, halkımızı enflasyona ezdirmeden, onların refah seviyelerini korumak için her türlü katkıyı yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Ayrıca, daha önceden açıkladığımız gibi, ilk evim konut kredileri gibi gençlere yönelik desteklerimizi de adaya döner dönmez başlatıyoruz.

Özel sektöre, sanayiye, tarıma ve hayvancılığa sağlanacak hibe ve kredi destekleri konusunda da Anavatanımızdan ciddi bir destek sağlamış durumdayız.

Tüm bu projelerin gerçekleşmesi, halkımızın ihtiyaç duyduğu işlerin ve icraatların zamanında tamamlanması, uzun soluklu vizyoner projelerin hayat bulması ancak siyasi istikrarla olabilir.

Gerçekleştirdiğimiz tüm görüşmelerde, karşılıklı şekilde siyasi istikrarın sürmesi ve istikrarın korunması konularına da vurgu yaptık.

Buradan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın yanında da açıkça vurgulamak istiyorum. Hükümetimiz istikrarlı bir şekilde görevinin başındadır. Ve istikrarlı bir şekilde görevinin başında olmaya da devam edecektir.

İmzaladığımız Mali ve İktisadi işbirliği protokollerinin gereklerini hayata geçirmeye devam ediyoruz.

Anavatan Türkiye hükümeti ile uyum içerisinde, karşılıklı sevgi, saygı ve güvene dayalı ilişkilerimizi en üst düzeyde sürdürüyoruz.

Halkımızın ihtiyaç duyduğu büyük projelerin hayata geçirilmesi önceliği olmayanlara ve istikrarsızlıktan beslenenlere asla prim vermeyeceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri ile ortak geliştirilen iki devletli çözüm vizyonuna da hükümet olarak tam destek vermeye devam ediyoruz.

Uluslararası alandan Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile tıpkı diğer devletler gibi Devletimizin hak ettiği şekilde, dünyadaki yerini alabilmesi için canla başla çalışıyoruz.

Gerek Türk Cumhuriyetleri ile gerek İslam devletleri ile gerekse Avrupa ülkeleri ile ilişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz.

İnanıyorum ki, ortaya koyduğumuz bu çaba karşılığını verecek ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti ve halkı olarak dünyada hak ettiğimiz yeri alacağız.

sözlerime son verirken,

İhtiyaç duyduğumuz her alanda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına ve hükümetimize vermiş olduğunuz destekten dolayı başta Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere şahsınız ve tüm hükümetinize en kalbi duygularla halkım ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum.

İki devlet tek millet olarak yolumuza devam ediyoruz. Sizinle birlikte ve istikrar içinde, geleceğe güvenle ve emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.

Bizler bir oldukça, bizler birlikte oldukça, bizler ilişkilerimizi güçlü tuttukça kimse bizi yıkamaz, birbirimizden koparamaz.

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Sağ olun var olun.”