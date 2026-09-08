Üstel’in açıklaması şöyle:

“Değerli kardeşlerim; Ankara’da gerçekleştirdiğimiz temaslar kapsamında bugün, sürecin en başından itibaren yanımızda duran ve tüm gelişmeleri bizimle birlikte değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz ile bir araya geldik.

Deniz kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarını, kayıp insanlarımıza ulaşılması için atılabilecek yeni adımları ve devam eden adli süreci değerlendirdik.

Ardından Sayın Cevdet Yılmaz ile birlikte, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, ilgili kurumların teknik heyetleri ve deniz altı arama kurtarma çalışmalarında önemli deneyime ve teknik kapasiteye sahip özel kurum temsilcilerinin katılımıyla geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik.

Toplantıda bugüne kadar yürütülen çalışmaları ve bundan sonra atılacak adımları ayrıntılı şekilde ele aldık. Özel kurum temsilcilerinin hazırladığı teknik raporları değerlendirdik ve gerekli brifingleri aldık.

Kayıp insanlarımıza ulaşılması için mevcut çalışmalara ilave olarak devreye alınabilecek yeni imkanları ve yöntemleri değerlendirdik.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, derin su arama çalışmalarında uzmanlığa ve gerekli teknik kapasiteye sahip özel bir şirket yetkilendirilmiştir.

Bu kapsamda teknik ve operasyonel hazırlıklar başlatılmıştır. Bundan sonraki süreç, ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda ve belirlenen yol haritası doğrultusunda yürütülecektir.

Değerli kardeşlerim;

Bugün Ankara temaslarımız kapsamında Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile baş başa görüşmeler gerçekleştirdik.

Halihazırda kesintisiz devam eden arama çalışmalarını, gelinen aşamayı ve kayıp insanlarımıza ulaşılması için atılabilecek ilave adımları ayrıca değerlendirdik.

İlk günden bu yana insanüstü bir gayretle, 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdüren Milli Savunma Bakanlığımıza, Genelkurmay Başkanlığımıza, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ve sahada görev yapan tüm personele Kıbrıs Türk halkı adına yürekten teşekkür ediyorum.

Yine Ankara temaslarımız kapsamında bugün, Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek ile bir araya geldik.

Devam eden adli süreci, kazanın tüm yönleriyle aydınlatılmasını, sorumluların ortaya çıkarılmasını ve adaletin tecelli etmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti makamlarıyla yürütülecek işbirliğini ele aldık.

Ankara’daki temaslarımızda Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Ataoğlu da şahsımla birlikte yer almıştır.

Değerli kardeşlerim;

Buradan kayıp ailelerimize bir kez daha seslenmek istiyorum.

Devletimiz, kayıp insanlarımıza ulaşmak için elinden gelenin de ötesinde bir anlayış ve kararlılıkla hareket etmeye devam etmektedir.

Bütün imkanlar zorlanmaktadır.

Ulaşılabilecek her teknik kapasite değerlendirilmektedir.

Kayıp insanlarımıza ulaşmak için gerekli her adım kararlılıkla atılmaktadır.

Değerli kardeşlerim;

Bu vesileyle bir kez daha, kazanın ilk anından itibaren Kıbrıs Türk halkının yanında duran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm imkanlarını seferber eden Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a, bu zorlu süreçte yanımızda duran Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm makamlarına, görev alan ve bize destek veren herkese Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarımı sunuyorum.”