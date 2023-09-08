Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde, MTG Başkanı Bozkurt, kulüp faaliyetleri ve yaşadıkları sıkıntılarla ilgili Başbakan Üstel’e bilgi vererek, taleplerini iletti.

Başbakan Üstel kabulde yaptığı konuşmada, Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nün, ülkenin en köklü kulüplerinden biri olduğunu anımsatarak, kulübün faaliyetleri ve sporcuların başarılarını yakından takip ettiğini dile getirdi.

Hükümet olarak spora ve sporculara destek olduklarına vurgu yapan Başbakan Üstel, tüm spor kulüplerine olduğu gibi MTG’ye de her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

Sporun gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması adına da büyük önem taşıdığının altını çizen Başbakan Üstel, “Gençlerimizi ne kadar sağlıklı bir geleceğe taşırsak, ülkemizin geleceği de o oranda sağlıklı olur. Hükümetimiz spora ve gençliğe yatırımlarını sürdürecektir” dedi.

Koral Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri, ziyaret anısına Başbakan Üstel’e MTG forması hediye etti.