Üstel, Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kamu-özel ortaklığı modeliyle yeniden kurulacağını ve 2028 yılında göklerde olacağını açıkladı.

Başbakan Üstel konuşmasında şunları söyledi:

“Kıbrıs Türk halkına önemli bir müjde vermek istiyorum.

Halkımız 16 yıldır Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın özlemini yaşıyor.

Bu özlemi sona erdiriyoruz.

Kıbrıs Türk Hava Yolları 2028 yılında yeniden göklerde olacak.

Kıbrıs Türk Hava Yolları, kamu-özel ortaklığı modeliyle hayata geçirilecek güçlü ve stratejik bir yatırım olacak.

Yeni Ercan Havalimanı’nın ardından hava ulaşımında yeni ve tarihi bir adım daha atıyoruz.

Bu adım bir yandan bayrak taşıyıcımızı yeniden göklerle buluşturacak, diğer yandan rekabeti artırarak uçak bileti fiyatları üzerinde önemli ve dengeleyici bir etki yaratacak.

Turizmimize güç katacak.

Ulaşım imkanlarımızı geliştirecek.

Halkımızın hayatını kolaylaştıracak.

Ülkemizi dünyaya daha güçlü bağlayacak.

Kıbrıs Türk Hava Yolları’nın kuruluş modeli, yol haritası ve tüm ayrıntılarını 12 Ekim’de halkımızla paylaşacağız.

Ancak açıklayacağımız tek büyük proje bu olmayacak.

12 Ekim’de halkımızın hayatını kolaylaştıracak, ezber bozan diğer projelerimizi de açıklayacağız.

Lefke’ye, Güzelyurt’a, Girne’ye, İskele’ye, Gazimağusa’ya ve Lefkoşa’ya değer katacak çok sayıda büyük yatırımı halkımızın önüne koyacağız.

Ülkemizin her bölgesine dokunacağız.

Her ilçemizi kalkındıracağız.

Her insanımızın hayatını kolaylaştıracağız.

Biz yalnızca söz söylemeyeceğiz.

Takvimi, kaynağı ve hedefi belli somut projeler ortaya koyacağız.

Bayrağımızı yeniden Kıbrıs Türk Hava Yolları ile göklerde dalgalandıracağız.

Halkımıza hayırlı olsun.”

UBP Parti Meclisi toplantısında seçim sürecine ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Belediye meclis üyesi adaylarının cuma gününe kadar belirlenmesi karara bağlandı.

Toplantıda ayrıca Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Cumhuriyet Meclisine iade edilen, karma oyun kaldırılmasını öngören yasa konusunda atılacak adımlar değerlendirildi.

Bugün Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesinde görüşülerek hiçbir değişiklik yapılmadan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na gönderilmesi kararlaştırılan düzenlemeye, UBP Parti Meclisi güçlü desteğini bir kez daha yineledi.