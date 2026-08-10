MÜSİAD KKTC’den yapılan açıklamaya göre, görüşmede, KKTC ekonomisinin mevcut durumu, özel sektörün karşılaştığı sorunlar, yatırım ortamı, üretim ekonomisinin güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınma konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin açıklamada “Hükümetin geçtiğimiz bu zorlu dönemde açıklamış olduğu işçi ve işveren destek paketini olumlu buluyor ve ekonomimize bir nefes olacağı inancını taşıyoruz. MUSİAD KKTC olarak ekonomimizin geliştirilmesine dair çalışmaların her zaman yanında olacağımızı belirtiyor ve ülke ekonomisinin daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için kamu ve özel sektör arasında istişare ve iş birliğinin önemine inanıyoruz.” denildi.

Başbakan Ünal Üstel’e ziyareti ve iş dünyasının görüşlerine gösterdiği ilgi için teşekkür edildi.