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“Yıllarca Kıbrıs Medya Grubu Direktörlüğü yapan, ülkemizin başarılı iş insanlarından Sayın Bilge Nevzat'ın kıymetli eşleri Fehim Nevzat'ın ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Kıbrıs Türk halkına, iş dünyasına ve basın sektörüne büyük katkılarda bulunan Fehim Nevzat'a Allah'tan rahmet, yaslı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.”

Başbakan Üstel, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Medya Grubu’nun eski direktörlerinden ve The English School of Kyrenia’nın sahibi Fehim Nevzat için taziye mesajı yayımladı.

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