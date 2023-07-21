Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyarette, Kaya’ya, Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi Mehmet Fatih Akdağoğlu ile heyeti de eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde yaptığı konuşmasında, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya’ya ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Üstel, şöyle devam etti:

“20 Temmuz; Kıbrıslı Türklerin esaretten kurtulduğu ve özgürlüğüne kavuştuğu, bizler için anlam ve önemi büyük tarihlerden birisidir. Bugün bu adada özgürce yaşıyor ve egemen bir devlete sahipsek, bunu 20 Temmuz "mutlu" Barış Harekatı’na borçluyuz. KKTC için böylesine anlamlı bir tarihte, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile yeni Ercan Havalimanı’mızı açmanın ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC'ye kablo ile elektrik getirilmesine yönelik projenin imzalarını atmanın da mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya ise kabulde yaptığı konuşmada, 49 yıl önce gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış Herekatı’nın yıl dönümünde adada bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Kaya, KKTC’nin tanınması ve uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için mücadele edeceklerini vurguladı.