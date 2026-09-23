Dr. Halil Onalt Dikmen Sağlık Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Törene, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan katıldı.

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, pandemi sürecinde hayatını kaybeden Dr. Halil Onalt’ın adını Dikmen Sağlık Merkezi’yle her zaman yaşatacaklarını kaydetti.

Üstel, hükümetin, kimi zaman kendi kaynaklarıyla, çoğu zaman da TC ile imzalanan protokoller çerçevesinde halkın ihtiyaç duyduğu tüm projeleri teker teker hayata geçirdiğini söyledi.

Tüm bunların, güvenli ve hızlı seyahat olanağı sağlayan çift şeritli yollar ve köprü bağlantılarında da görülebileceğini, hükümetin başladığı hiçbir projeyi yarım bırakmadığını söyleyen Üstel, KKTC genelinde inşa edilen sağlık merkezleri ve yeni hastanelerle “yapılamaz” denilenleri yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

Güzelyurt Hastanesi, yeni Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yeni Girne Hastanesi, belediyesi olan tüm yerleşim birimlerinde hayata geçirilen sağlık merkezleri, Gazimağusa Maraş Sağlık Merkezi ve Değirmenlik’te yenilenen sağlık merkezini örnek göstererek sağlıkta atılan adımları anlatan Üstel, kimi yapıları iyileştirip kimilerini sil baştan yaptıklarını söyledi. Başbakan, “Sağlıkta devrim yarattık.” ifadelerini kullandı.

Yüklenici şirket direktörü Hüseyin Bulduk ve Dr. Halil Onalt Dikmen Sağlık Merkezi’nin yapımda emeği geçenlere teşekkür eden Üstel, 52 yıl sonra bölge halkının hizmetine sunulan merkezin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Merkez’in açılışı yapılarak gezildi.