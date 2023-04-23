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Başbakan Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği Mağusa Lokaline ziyaret gerçekleştirerek, gazilerin Ramazan Bayramını kutladı.