Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç başkanlığındaki heyetle görüşmesinde konuşan Başbakan Üstel, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın sadece Türklere değil, Rumlara da barış getiren bir harekat olduğuna vurgu yaparak, “20 Temmuz bizim en büyük bayramımız” dedi.

“Biz Barışı kutlarken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ile savunma anlaşması imzalamaya hazırlanıyor” diyen Başbakan Üstel, “Rum zihniyeti değişmedi. Zihniyet 74 öncesi neyse, bugün de aynı, yarın da aynı olacak” şeklinde konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen iki devletli çözüm siyasetinin destekleyen tarihi kararı mutlulukla karşıladıklarını da ifade eden Başbakan Üstel, Cumhuriyet Meclisi’ni toplayarak, “Bu tarihi kararı yineleyeceğiz” dedi.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı Vali Kemal Yurtnaç ise konuşmasında Eskişehir’de verilen havacılık eğitimini KKTC’deki gençlere tanıtmak istediklerini kaydetti.

Yurtnaç, “Biz 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde, hem sizlerle tanışalım hem kurumu tanıtalım istedik. Diğer taraftan Milli Eğitim Bakanımızla görüştük, özellikle Kıbrıs’taki gençlerin hava sporları alanında eğitim almaları ile alakalı bir protokol yapacağız. Önümüzdeki yıl içerisinde bu çalışmaları yapacağız” dedi.