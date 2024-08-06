Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın davetlisi olarak bugün Ankara’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bir araya gelen Başbakan Üstel, 2024 TC-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü kapsamında yürütülen projelerin değerlendirildiği bir de çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından kısa bir açıklama yapan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın “Geçtiğimiz yılda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de verimli işbirliği, eşgüdüm ve dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklindeki sözlerini hatırlatarak, “ Sayın Cevdet Yılmaz’ın da ifade ettiği gibi, son iki yıldır gayet uyumlu ve eş güdüm içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımızın sonuç alıcı olmasının en temel nedenlerinden biri siyasi istikrardır. Siyasi istikrarımızı bozmadan, önümüzdeki dönemde de istikrarlı işbirliğimiz artarak devam edecek” dedi.

Cevdet Yılmaz ile görüşmesinin ardından, Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldi.

Görüşmede, Kıbrıs Konusu ile ilgili son gelişmeler ele alındı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını belirten Üstel, “ Sayın Dışişleri Bakanı ile Kıbrıs Konusuna ilişkin yaşanan son gelişmeleri ele aldık. Bir kez daha KKTC Hükümeti ile Anavatan Türkiye’mizin düşüncelerinin tam bir uyum içerisinde olduğunu görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu bize güç veriyor” diye konuştu