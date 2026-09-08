Başbakan Üstel, Ankara temasları kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Görüşmede, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmaları ve kayıp insanlarımıza ulaşılması amacıyla atılabilecek yeni adımlar ele alındı.

Üstel ve Fidan, devam eden çalışmaların yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğini ve bölgesel gelişmeleri de değerlendirdi.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki yakın istişare ve iş birliğinin her alanda kararlılıkla sürdürülmesi yönündeki ortak irade bir kez daha teyit edildi.