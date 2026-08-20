Başbakanlık’tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Üstel’in Cumhuriyet Meclisi’ndeki makamında yer alan kabulde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki güvenlik iş birliği ve bu alanda yürütülen çalışmalar ele alındı.

Görüşmede, güvenlik alanındaki mevcut iş birliğinin geliştirilmesi ve iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Başbakan Ünal Üstel, Fidan ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.