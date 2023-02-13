Hükümet ve Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu, deprem bölgesinde prefabrik yaşam alanı için protokol imzaladı.

Başbakan Ünal Üstel, protokolün detaylarıyla ilgili bazına açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yaşanan deprem felaketi sonrasında çok ciddi kayıpların olduğunu dile getiren Üstel, “Halk olarak KKTC ve Türkiye için yastayız” dedi.

Üstel, ortak acıları paylaşmak ve yaraları sarmak için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu kurulduğunu hatırlatarak, “Hükümet olarak bu platforma desteğimiz tamdır” ifadelerini kullandı.

Türkiye devletinin belirlediği bir yerde 1000 prefabrik konuttan oluşan bir köy yapmayı planladıklarını dile getiren Üstel, “Bu köyü her şeyiyle biz yapacağız. 5 bine yakın insanımıza yuva olacak” diye konuştu.

Üstel, kurulacak olan köyün adının Kıbrıs Türk Şampiyon Melekleri olmasını önerdiklerini söyleyerek, “Çocuklarımız sokakta kalmasın ve üşümesin istiyoruz. Evsiz kalan kardeşlerimizin yanındayız. Acımız ve yasımız birdir” açıklamasında bulundu.