Başbakan Ünal Üstel, ülkeyi etkisi altına alan şiddetli fırtına dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

"Bugün öğlen itibarı ile ülkemizi etkisi altına alan şiddetli fırtına devam ediyor.

Şahsım ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitemiz kötü hava koşullarının yarattığı ve yaratabileceği muhtemel olumsuzlukları yakından takip ediyoruz.

Bakanlıklarımız ve bakanlarımız görev başındadır ve şahsımı sürekli şekilde bilgilendirmektedirler.

Kaymakamlıklarımız, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığımız, Yerel Yönetimlerimiz ve Kıb-Tek ile koordineli şekilde gelişmeleri izliyoruz.

İlgili kurumlar aracılığı ile meydana gelen hasarlara müdahale ediyor, daha büyük bir felakete maruz kalmamak adına gerekli önlemleri de alıyoruz.

Meteoroloji dairemizden edinmiş olduğum verilere göre şu an şiddetli seviyede olan fırtına sabaha doğru hafifleyecek yarın öğleden sonra ise durum normal seviyelere gelecek.

Yarın eğitime devam edilip edilmeyeceğine yönelik gerekli açıklamayı Meteoroloji Dairesinin vereceği değerlendirme raporu ışığında Milli Eğitim Bakanlığımız kısa bir süre içerisinde halkımızla paylaşacaktır. Bize sunulan tüm resmi veriler fırtınanın yarın sabah itibarı ile etkisini kaybedeceği yönündedir.

Diğer yandan, meydana gelen bu doğal afette vatandaşlarımızın yaşadığı mağduriyetin ortadan kaldırılmasına yönelik de Bakanlıklarımız ve kaymakamlıklarımıza gerekli talimatları vermiş durumdayım.

Şiddetli fırtınanın hatlarda yarattığı hasarlar yüzünden oluşan elektrik kesintilerine yönelik KIB-TEK teyakkuz halindedir. Bölge bölge gerçekleşen arızalara teknik ekipler sürekli şekilde müdahale ediyorlar. Belirli bölgelerdeki arızalar giderildi. Çıkan yeni arızaları giderme çalışmaları da sürüyor.

Şükürler olsun ki, şu ana kadar herhangi bir can kaybı yaşamadık. Bunun böyle devam etmesi için elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyuyoruz.

Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmamalarını tavsiye ediyorum."