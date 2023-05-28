Cumhurbaşkanı seçiminde sandıkların açılması devam ederken, resmi olmayan sonuçlara göre yarışı önde götüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilk tebrik mesajları gelmeye başladı.

TRT Haber’e konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Ana vatan Türkiye’mizin Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi Türk ulusunun Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta var olan güçlü duruşu için hayati önemdeydi.” dedi.

Başbakanı Ünal Üstel, “Ana vatan Türkiye’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu hayırlı olsun. Güçlü ve istikrarlı bir Türkiye için Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın kazanması bizler açısından önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanına yeni dönemde de başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Katar Emiri Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar dilerim. Kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri daha geliştirmek açısından arzularınızı gerçekleştirmenizi dilerim." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise tebriklerini Türkçe sundu.