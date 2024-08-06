Çalışma ziyaretini değerlendiren Üstel şunları söyledi:

"Değerli kardeşlerim

Hayat devam ediyor ve Hükümetimiz işinin başında çalışmalarını sürdürüyor.

Ulusal Birlik Partisi kurultay sürecinin başlaması hayatın da bir taraftan devam ettiği gerçeğini değiştirmiyor.

Biz hükümet etmenin sorumluluğunu da omuzlarımızda taşıyoruz.

Devam etmekte olan pek çok projemiz var.

Anavatan Türkiye ile imzaladığımız İktisadi ve Mali İşbirliği Antlaşması'na bağlı olarak yaptığımız pek çok çalışma sürüyor.

Bu konularla alakalı, gelinen aşamayı gözden geçirmek adına bugün kurultay çalışmalarına ara vererek Ankara’ya bir çalışma ziyaretinde bulundum.

Çok verimli ve samimi çalışmalar yaptık.

Gerek Sayın Cevdet Yılmaz’la gerekse Sayın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la bir araya geldik ve gündemde olan konuları ele aldık.

Halkımız için, ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz.

Çok yakın bir süre içerisinde yıllardır atılmayan yeni adımları atacağımızı ve yeni projeleri hayata geçireceğimizi sizlere şimdiden müjdelemek istiyorum.

Söz konusu halka hizmetse, biz, kurultay için çalışıyoruz diyemeyiz.

Önceliğimiz halktır.

Halka hizmettir.

Kurultay sürecimiz devam ediyor.

İstikrarla ve iktidarda yola devam ediyoruz."