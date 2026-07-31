Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının şanlı tarihindeki üç büyük dönüm noktasını aynı günde buluşturan 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı yüreklerimizde büyük bir gururla kutluyoruz.

Adadaki Türk varlığını ve yönetimini başlatan 1571 Kıbrıs’ın fethinin 455’inci yılını, direnişimizin simgesi haline gelen Türk Mukavemet Teşkilatı’nın (TMT) 1958 yılındaki fiili kuruluşunun 68’inci yılını ve 1976 yılında TMT ruhuyla kurulan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 50’nci yılını gururla idrak ediyoruz.

Bu anlamlı tarih; Kıbrıs’taki Türk varlığının kökleşmesinin, halkımızın vatanına ve bayrağına sahip çıkma iradesinin ve bağımsızlık mücadelesinin simgesidir.

Kıbrıs Türk halkı, kendisini bu topraklardan silmek isteyenlere karşı hiçbir zaman boyun eğmemiş; Türk Mukavemet Teşkilatı çatısı altında kenetlenerek vatanını, kimliğini ve geleceğini canı pahasına savunmuştur. Mücahitlerimizin cesareti, aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve Anavatan Türkiye’nin sarsılmaz desteği sayesinde Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuşmuş, kendi devletini kurmuştur.

Türk Mukavemet Teşkilatının kutlu mirasını devralan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız, yarım asırdır bayrağımızın gölgesinde, halkımızın huzurunun, güvenliğinin ve egemenliğinin sarsılmaz teminatı olarak görev yapmaktadır.

Bizlere düşen görev; büyük bedeller ödenerek vatan yapılan bu topraklara, bağımsızlığımıza ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne sonsuza kadar sahip çıkmaktır.

Bu anlamlı gün vesilesiyle; aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi, mücahitlerimizi ve mukavemetçilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum. Her daim yanımızda olan Anavatan Türkiye’ye, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türk halkının 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı kutlu olsun.”