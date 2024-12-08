Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapmış ve spor basınının duayen isimlerinden Fevzi Beyar’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ülkemiz sporuna büyük hizmetlerde bulunmuş, KTFF Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı yapmış, Kıbrıs Türk spor basınının duayen ismi ve aynı zamanda ülkemizin değerli basın emekçisi Aytuğ Türkkan’ın kayınpederi Fevzi Beyar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Bu vesileyle Fevzi Beyar’a Allah’tan rahmet, yaslı ailesi ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dilerim.”