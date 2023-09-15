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İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün yapılan ziyaret esnasında Oğuz’a müsteşarları, müdürleri ve Merkez Kaymakamı eşlik etti.

MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri, Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek

MSÜ Deniz Harp Okulu öğrencileri, Gazimağusa Limanı’nı ziyaret edecek

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