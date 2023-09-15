İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün yapılan ziyaret esnasında Oğuz’a müsteşarları, müdürleri ve Merkez Kaymakamı eşlik etti.
Üstel, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün yapılan ziyaret esnasında Oğuz’a müsteşarları, müdürleri ve Merkez Kaymakamı eşlik etti.
Üstel, bakanlığın yürüttüğü çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.
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