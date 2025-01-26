Miraç Kandili nedeniyle mesaj yayımlayan Üstel, "Anavatan Türkiye’de meydana gelen yangın faciasının acısını derinden yaşadığımız şu günlerde, Miraç Kandili’ni karşılarken, bu mübarek gün ve gecede dargınlıkları, kırgınlıkları bırakıp kardeşlik, yardımlaşma ve hoşgörü duygularının ön plana çıkması en büyük temennimizdir." ifadelerine yer verdi.

Miraç Kandili'nde, bu duygu ve düşüncelerle tüm halkın, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki kardeşlerinin, tüm İslam aleminin üç aylar ve Miraç Kandili'ni tebrik ettiğini kaydeden Üstel, bu zor günlerin birlik ve dayanışma içerisinde aşılması umudunu da dile getirdi.

Üstel, yangında hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaslı yakınlarına başsağlığı ve metanet, yaralılara ise acil şifalar dileyerek " Miraç Kandili'nin halkımıza, İslam dünyasına ve bütün insanlığa huzur ve rahmet getirmesini diliyor, hayırlara vesile olması temennisiyle bütün vatandaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum." dedi.