“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 1928 yılında ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ unvanını kabul etmesine dayanan 24 Kasım Öğretmenler Günü toplumun gerçek mimarları olan öğretmenlerimize adanmıştır” diyen Üstel, “Öğretmenlik, büyük sorumluluk gerektiren ulvi bir meslektir” dedi.

“Toplumsal değer yargılarının değişmekte olduğu çağımızda, geleceğimiz çocuklarımızın eğitim süreçleri yanında, ilime ve bilime odaklı bireyler olarak yetişmesi, ahlaki değerleri erozyona uğramadan halkına ve devletine yararlı insanlar olarak eğitim almasında, öğretmenlerimize geçmişe oranla çok daha büyük sorumluluk yüklenmektedir” diyen Başbakan Üstel mesajını şöyle sürdürdü:.

“Bizler de hükümet olarak, yeni okullar yapıyor, mevcut okulların artan öğrenci sayısına göre takviye sınıflar inşa ediyor ve bununla birlikte okullarımızın altyapı çalışmalarına da tüm imkanlarımızı seferber ederek destek vermeye devam ediyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın daha aydınlık, kendisini daha iyi ifade edebildiği, çağdaş fikirli ve vizyon sahibi bir nesil yetişmesinde emeği olan tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, şahsıma emeği geçen eski öğretmenlerimi saygıyla, hayatını kaybetmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum”