Başbakan Ünal Üstel, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Son zamanlarda toplumumuzun farklı kesimlerinden yükselen sesler, bazen bizi ayıran değil, aslında birbirimizi duymaya çağıran işaretlerdir” diyerek, “İnancı, düşüncesi, yaşam biçimi ne olursa olsun, her bireyin kendini özgürce ifade edebildiği bir yapıyı, birlikte inşa etmek boynumuzun borcudur. Devletin görevi; halkının tüm renklerini korumak, hepsine aynı mesafede durmak ve her birine adaletle yaklaşmaktır.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel mesajında, şu ifadelere yer verdi:

“Bu güzel vatan topraklarında, geçmişten bugüne hep omuz omuza, gönül gönüle yürüdük. Zorlukları birlikte aştık, sevinçleri birlikte paylaştık. Bugün yine bir dönüm noktasındayız. Gönüller kırılmış olabilir, fikirler ayrışmış, yollar zaman zaman çatallanmış olabilir. Ama unutmamamız gereken bir gerçek var: Biz aynı çınarın dallarıyız. Aynı güneşin altında, aynı toprağın çocuklarıyız.

Son zamanlarda toplumumuzun farklı kesimlerinden yükselen sesler, bazen bizi ayıran değil, aslında birbirimizi duymaya çağıran işaretlerdir. İnancı, düşüncesi, yaşam biçimi ne olursa olsun, her bireyin kendini özgürce ifade edebildiği bir yapıyı, birlikte inşa etmek boynumuzun borcudur. Devletin görevi; halkının tüm renklerini korumak, hepsine aynı mesafede durmak ve her birine adaletle yaklaşmaktır.”

Bugün gelin, küskünlükleri geride bırakalım. Kalbimizi birbirimize açalım. Hangi düşünceden olursa olsun, kardeşçe yaşamanın asaletini hep birlikte hatırlayalım. Çünkü bu memleketin geleceği; kucaklaşmada, dayanışmada, birbirimizi anlamaya çalışmakta saklıdır.

Kıbrıs Türk halkı, tarihinde defalarca ispatlamıştır ki; birlik olduğumuzda aşamayacağımız engel, çözemeyeceğimiz sorun yoktur. Biz, bu topraklarda hem inanç özgürlüğünün, hem laikliğin, hem de toplumsal barışın bir arada yaşayabileceğini bilen bir milletiz.

Gelin, bu Ramazan Bayramında yeni bir sayfa açalım. Küsler barışsın, yürekler yumuşasın, ötekileştirmeler son bulsun. Çünkü biz, birlikte varız. Çünkü biz, birlikte güçlüyüz. Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Sevgiyle, umutla, birlikte yarınlara…”