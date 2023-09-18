Üstel yayınladığı Adli Yıl açılış mesajında, hukuk devletinin bütün kurumlarıyla var olmasında ve yaşatılmasında en büyük rolü üstlenen bağımsız ve tarafsız yargı sisteminin, bu hayati görevi ne kadar başarılı bir şekilde yerine getirirse toplumun huzur, güven ve birliğinin tesisine o derecede katkı sağlamış olacağını kaydetti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Üstel, yargının bağımsızlığının ve var olan sorunların çözülmesinin, yegâne hedefi Kıbrıs Türk halkının güven, refah ve huzur içinde yaşaması olan hükümetin en önemli önceliklerden olduğunu belirtti.

Üstel mesajında şunlara değindi:

“Hükümetimiz yargı sistemindeki sorunların bir bütün halinde ele alınarak kalıcı çözümler üretilmesine büyük önem vermektedir.

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan adli olayların vatandaşımızı tedirgin ettiğinin bilincindeyiz. Bunların azaltılması için toplumsal seferberlik ile yasama, yürütme ve yargının iş birliği şarttır. Hükümetimiz bu noktada da üzerine düşeni yapmaktan asla geri kalmayacaktır.

Bu doğrultuda adımlar atılırken, yargı bağımsızlığının güçlendirilmesi, adalet sistemimin hızlı, etkin ve zamanında işlemesi, yargı organlarının ve çalışanlarının daha çağdaş çalışma ortam ve olanaklarına kavuşturulması adına da çalışmalarımız sürecektir.

Hükümetimizin yasal düzeni korumakla görevli hukuk camiasının, bu sorumluluklarını yeni adli yılda da lâyıkıyla yerine getireceğine inancım tamdır.

Hukukun üstünlüğüne bağlılıkla, bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine sahip çıkan yargı mensuplarımızın ve bütün hukuk camiamızın yeni adli yılını kutluyor, yeni adli yılın ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”