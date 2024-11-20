Başbakanlığın oy çokluğuyla kabul edilen 1 milyar 969 milyon 523 bin TL’lik bütçesinin ardından ara veren komite, saat 15.15'te toplanarak ilk olarak 1 milyar 661 milyon 500 bin TL’lik Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) bütçesini ele almaya başladı.

BRTK’nın ardından 500 milyon 986 bin TL’lik Kıbrıs Vakıflar İdaresi, 571 milyon 359 bin TL’lik Din İşleri Dairesi, 20 milyon 638 bin TL’lik Yayın Yüksek Kurulu (YYK) ve 10 milyon 105 bin TL’lik Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bütçesini görüşecek.