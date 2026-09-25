Bilgilendirme toplantısında, yürütülen arama çalışmalarına ilişkin görüntüler ailelerle paylaşılırken, geminin içerisinde gerçekleştirilen tarama ve teknik çalışmalar da ayrıntılı şekilde aktarıldı.

Üstel, geminin her bölümünün titizlikle tarandığını belirterek, geminin içerisinde ulaşılmamış bir alan kalmadığını ve yapılan kapsamlı aramalarda başka bir naaşa rastlanmadığını açıkladı.

Arama çalışmalarının ilk etapta TCG IŞIN, ardından TCG ALEMDAR ile sürdürüldüğünü belirten Üstel, derin su arama çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisinin de operasyonlara dahil olduğunu söyledi.

Üstel, geçen hafta bulunan naaşa çok güç şartlarda ulaşıldığını ifade ederek, aramaların henüz sona ermediğini vurguladı.

VDR polise teslim edildi

Başbakan Üstel, bugün bulunan VDR’nin (Seyir Veri Kaydedicisi) incelenmek üzere polise teslim edildiğini açıkladı. VDR’nin ilgili makamlar tarafından inceleneceğini belirten Üstel, elde edilecek verilerin hukuki süreç açısından da önem taşıyacağını ifade etti.

Üstel, arama çalışmalarının havada, karada ve denizde sürdürüleceğini belirterek, devletin mevcut tüm imkanlarını seferber ettiğini ve dünyadaki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanların da değerlendirildiğini söyledi.

“Arama çalışmalarından vazgeçmeyeceğiz”

Kayıp yakınlarının endişesini paylaştığını belirten Üstel, devlet olarak kayıplara ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

Üstel ayrıca devam eden hukuki süreçlerin de yakından takip edildiğini belirterek, facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kişiler hakkında yasalar çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi.

Üstel, “Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek” ifadelerini kullandı.