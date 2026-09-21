Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

Yenidüzen Gazetesi'nde, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında hayatını kaybeden merhum Mehmet Bayhan’ın kimlik tespit sürecine ilişkin yayımlanan haberde, ailesine bilgi verilmeden Başbakanlık Basın Bürosu tarafından kamuoyuna açıklama yapıldığı yönünde ifadelere yer verilmiştir.

Söz konusu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadan önce merhum Mehmet Bayhan’ın aile yakını, Başbakanlık Müsteşarı tarafından doğrudan bilgilendirilmiştir.

Aile yakınına gerekli bilginin verilmesinin ardından basın ve kamuoyuna yönelik açıklama yapılmıştır.

Böylesine hassas bir konuda, acılı ailelerin mahremiyetine ve doğru bilgilendirilmesine azami hassasiyet gösterilmesi Başbakanlığımızın temel yaklaşımıdır.

Kamuoyunda yanlış bir algının oluşmasına mahal verilmemesi ve sürecin doğru biçimde bilinmesi adına bu açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.