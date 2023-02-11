Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz.

Orada bulunan ekiplerimiz zor durumda olan herkese ulaşmak ve yardım eli uzatmak için çalışmaya devam ediyorlar.

Türkiye geneli kaybettiğimiz KKTC vatandaşı sayımız ise 48 olmuştur.

Ulaşılan bu kayıplarla Adıyaman’da yitirdiğimiz KKTC vatandaşı sayımız 35’e yükselmiştir.

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan kardeşlerimizin son ikisinin naaşına da ulaşmış bulunuyoruz.

Başbakanlık'tan yapılan açıklama şöyle:

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