Dr. Halil Onalt Dikmen Sağlık Merkezi’nin açılışında konuşan Başçeri, Ünal Üstel başkanlığındaki hükümetin “sağlıkta yerinde hizmet” vizyonuna destek verdiklerini belirterek, yakın zamanda diğer sağlık yatırımlarının da hayata geçirileceğini kaydetti.

KKTC’nin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği projeler ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kaynaklarıyla yapılan sağlık kurumlarının bu vizyonun birer parçası olduğunu dile getiren Başçeri, 2026 İktisadi ve Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında sağlık sektörüne yaklaşık 1 milyar 485 milyon TL’lik kaynak ayrıldığını söyledi.

-"Girne, Güzelyurt ve Lefkoşa'daki sağlık yatırımları sürüyor"

24 Aralık 1963 Girne Asker Hastanesi’nin tamamlandığını ve burada KKTC vatandaşlarına da sağlık hizmeti sunulduğunu anımsatan Başçeri, yeni Girne Devlet Hastanesi de hizmete girdiğinde bölge halkının sağlığa erişiminin daha da kolaylaşacağını vurguladı.

Güzelyurt Hastanesi’nin son aşamaya geldiğini, Lefkoşa’da inşası süren yeni devlet hastanesinde çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Büyükelçi Başçeri, hükümetin vatandaşların kendi bölgelerinde ve zaman kaybetmeden kaliteli sağlık hizmeti alabilmesi vizyonuna Türkiye Cumhuriyeti olarak katkı sağlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

"Ortak hedef, çağdaş ve erişilebilir sağlık hizmeti"

Başçeri konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlıkta ortak hedefi; vatandaşların kaliteli, erişilebilir ve çağdaş sağlık hizmetine kavuşmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bu alandaki her çabasına, ortaya koyduğu iradeye destek verdik, vermeye de devam edeceğiz.”

2025 yılı sonunda ihalesi yapılan Dr. Halil Onalt Dikmen Sağlık Merkezi’nin 240 gün gibi kısa bir sürede ve aksatılmadan tamamlandığını da belirten Başçeri, projenin tamamlanmasında emeği geçen yüklenici firmaya da teşekkür etti.