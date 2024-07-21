Başhekim Baş Yardımcısı Hasan Birtan, ani ölümlerin başında kalp ve damar hastalıklarının geldiğine dikkat çekerek, son yıllarda artan ani ölümler nedeninin mutlaka incelenmesi gerektiğini belirtti.
BU SORUNLARDAN BİRİNİ YAŞIYORSAN UZMAN HEKİME BAŞVURMALISIN!
Hasan Birtan, bu sorunlardan birini yaşayan birisinin, mutlaka uzman hekime başvurması gerektiğinin altını çizerek, şunları aktardı:
"Ani Ölümlerin Başında Kalp ve Damar Hastalıkları Gelir Son Yıllarda Artan Ani Ölümler Nedeni ile Mutlaka
-Aile Öyküsü
-Pasif Yaşam Şekli
-Alkol Tütün Ürünleri Tüketimi
-Kontrolsüz Yüksek Tansiyon
-Kontrolsüz Diabet
-İleri Derece Kilo Obezite ,Eforla Gelen Erken Yorulma Nefes Darlığı Çarpıntı gibi şikayetleri olanlar derhal bir UZMAN HEKİME Başvurmalıdır.
SON GÜNLERDE ARTAN SICAKLIKLARIDA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK KALP DAMAR HASTALARI SABAH 10:00- AKŞAM 17:00 arası sokağa çıkmamalıdır"