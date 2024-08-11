Gemikonağı'nda başıboş köpeği zehirleyen şahsa "hayvan refah yasasına aykırı hareket" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre olay 04.08.2024 tarihinde, Gemikonağı’nda meydana geldi.

Gemikonağı’nda başıboş bir köpeğin muhtemelen zehirlenmek suretiyle ölümüne sebebiyet verilmesi üzerine, polis tarafından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen E.Ç.(E-58) tespit edilerek aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.