Gazimağusa'da 2023 yılı Ekim-Kasım aylarında 45 yaşındaki O.Ö, başkalarına ait evleri önce soydu ardından ise kiraya verdi.

Kaliland bölgesinde bulunan yurt dışında yaşayan bir şahsa ait dairenin giriş kapısının kilit kısmını kırıp hasara uğratıp içeriye girdikten sonra kapının kilidini değiştirerek, daire içerisindeki 1 adet çamaşır makinesi, 1 adet buzdolabı ve 1 adet su sebilini çaldıktan sonra sahte davranışla konu daireyi başka bir şahsa 150 Euro karşılığı bir aylığına kiralayıp sahtekarlıkla para temin ettiği ve yine aynı yöntemle henüz kime ait olduğu tespit edilemeyen başka bir daireye de girerek kilidini değiştirdikten sonra daire içerisinde bulunan 1 adet televizyonu çalıp, sonra söz konusu daireyi 16 bin TL karşılığında iki aylığına başka bir şahsa kiralayarak sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edildi.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi